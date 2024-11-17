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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Полупроводниковая промышленность Китая даже с учётом октябрьского замедле...

Полупроводниковая промышленность Китая даже с учётом октябрьского замедления остаётся одной из самых активно растущих в странеВыпуск полупроводниковой продукции остаётся для КНР важной статьёй экспорта, в денежном выражении уступающей только поставке предметов одежды, но при этом опережающей экспорт смартфонов.

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