Полупроводниковая промышленность Китая даже с учётом октябрьского замедле...

Полупроводниковая промышленность Китая даже с учётом октябрьского замедления остаётся одной из самых активно растущих в странеВыпуск полупроводниковой продукции остаётся для КНР важной статьёй экспорта, в денежном выражении уступающей только поставке предметов одежды, но при этом опережающей экспорт смартфонов.
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