Иран выигрывает тактически в конфликте с США, заявил Ибрагимов

Фархад Ибрагимов, эксперт по Ближнему Востоку, заявил, что Иран умело использует свои тактические возможности в конфликте с Соединёнными Штатами, особенно в свете ожидаемого соглашения с Оманом по открытию Ормузского пролива в ближайшие дни.