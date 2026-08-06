Иран выигрывает тактически в конфликте с США, заявил Ибрагимов

Фархад Ибрагимов, эксперт по Ближнему Востоку, заявил, что Иран умело использует свои тактические возможности в конфликте с Соединёнными Штатами, особенно в свете ожидаемого соглашения с Оманом по открытию Ормузского пролива в ближайшие дни.
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