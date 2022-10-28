Урожайность выше на 4 центнера: аграрии Приморья собирают сою

Более 250 тысяч тонн сои собрали сельхозпроизводители Приморского края. Урожайность этой основной экспортной культуры составляет 18 центнеров с гектара, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.
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