Глава крымского парламента Константинов: повторная украинизация Крыма исключена

Украина потеряла Крым навсегда, возможности повторной украинизации нет. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть полуостров под контроль Украины "дипломатическим путем".
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