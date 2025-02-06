Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • yumashev
    Нашей власти и науке давно пора заняться переработкой мусора с использованием научных достижений, а не плестись за те...В Крыму подорожае...
  • Михаил Шаповалов
    Спасибо,что предупредили. Одну субботу и одно воскресенье можно и потерпеть.На выходных крымс...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Что то часто гореть стало у нас в моем Крыму? Тем более зимой не иначе как сознательные поджоги хохляцкие диверсанты ...За сутки в Крыму ...

Дети в Крыму стали чаще болеть

Дети в Крыму стали чаще болеть

Фото: Михаил ГладчукГлавный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранения Крыма, заместитель главного врача Республиканской детской инфекционной клинической больницы Светлана Усова рассказала в беседе с «МК в Крыму», что с началом второго учебного полугодия стали чаще болеть дети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх