Дети в Крыму стали чаще болеть

Фото: Михаил ГладчукГлавный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранения Крыма, заместитель главного врача Республиканской детской инфекционной клинической больницы Светлана Усова рассказала в беседе с «МК в Крыму», что с началом второго учебного полугодия стали чаще болеть дети.