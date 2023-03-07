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Леонова о выступлениях Валиевой в сезоне: «Вряд ли это конец карьеры. Ее ошибки – это усталость, у нее поубавилось сил»

Экс-фигуристка Алена Леонова считает, что Камила Валиева продолжит карьеру. Валиева заняла второе место в финале Гран-при России, который прошел в Санкт-Петербурге.

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