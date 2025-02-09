NYP: Трамп поручил своему помощнику Уолтцу организовать встречи по Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о наличии у него конкретного плана по урегулированию украинского конфликта и поручил своему помощнику по национальной безопасности Майка Уолтца организовать встречи по этому вопросу.
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