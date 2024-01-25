Netflix купит анимационный фильм режиссера Ёсиюки Момосе "Воображаемый друг"

Netflix подписывает сделку с японской анимционной студией Ponoc для показа ее будущих фильмов. Об этом пишет The Hollywood Reporter и добавляет, что компания была основана в 2015 году бывшим продюсером Studio Ghibli Ёсиаки Нисимурой.
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