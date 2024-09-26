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На месте раскопок нашли оставленное археологом 200 лет назад послание в бутылке

Неожиданная находка нашлась во время изучения остатков галльской деревни. На археологических раскопках во Франции студенты сделали удивительную находку: они наткнулись на послание в бутылке, оставленное ученым, который проводил раскопки на этом месте 200 лет назад.

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