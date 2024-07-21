24 человека погибли в ДТП с начала лета

Более 420 человек получили травмы в результате автоаварий в Новосибирской области с начала лета. В Новосибирской области за неполные два месяца лета сотрудники МЧС России выезжали на ликвидацию последствий 368 ДТП.
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