«За что боролась, на то и напоролась»: Алла Пугачева вышла на улицы Кипра и вызвала буйное обсуждение среди общества

К Алле Пугачевой с самого начала её карьеры было приковано очень много внимания. А в связи с событиями последних двух лет, общество вообще не перестает разговаривать о когда-то самой любимой артистке России.
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