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Полиция задержала стрелявшего в москвича с голосами в голове после нападения у храма

Полиция задержала стрелявшего в москвича с голосами в голове после нападения у храма

Пострадавшую от мужчины с лопатой сотрудницу скорой помощи госпитализировали В Москве задержали прихожанина церкви, который убил напавшего на медиков мужчину.

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