В Уфе перенесли закрытие Затонского моста для большегрузов

Мэрия Уфы объявила о переносе срока закрытия движения для большегрузов на старом Затонском мосту. Согласно официальному сообщению, данное решение связано с необходимостью завершения технических мероприятий на новой транспортной инфраструктуре.
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