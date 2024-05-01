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В Уфе перенесли закрытие Затонского моста для большегрузов

В Уфе перенесли закрытие Затонского моста для большегрузов

Мэрия Уфы объявила о переносе срока закрытия движения для большегрузов на старом Затонском мосту. Согласно официальному сообщению, данное решение связано с необходимостью завершения технических мероприятий на новой транспортной инфраструктуре.

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