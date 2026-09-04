Таймурат решил, что он самый крутой, и ткнул пальцем в полицейского, но все пошло не плану

Юргазета Представьте себе тихий тёплый вечер в конце августа: улицы ещё полны жизни, люди неторопливо идут домой после работы, кто-то выгуливает питомца, молодые родители прогуливают детей в колясках, а на лавочках у подъездов соседи ведут неспешные беседы.
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покуда вешать черножопых не будем это не прекратится
Полицейским надо премию давать когда они чурок мудохать будут...
Нормально-по факту нападение на полицейских и 10 суток
Приговор должен быть один и без всяких так изменений-" срок и после срока депортация без права на возвращение в Россию в течение всей жизни- а так же запрет на въезд в Россию его ближайших родственников до 4 колена включительно- но перед высылкой взятие у приговоренного биологических данных и занесение в компьютерную систему для сравнения при въезде его родственников на территорию РФ!
Кто-то говорил, что они не пьют! И свинину, видимо, также не едят!
там еще двое теймуратиков мешалось под ногами,группа лиц получается.Пока Теймурат сидит, может дело завести о групповом хулиганстве и лес сажать года на 4
Сколько можно терпеть этих тварей в нашей стране? Скоро на улицу будет страшно выходить. Гнать подонков из страны, а тех кто их сюда привез сажать с конфискацией, пусть подумают о своем будущем Сволочи продажные.
Автору бы книжки писать, художественные