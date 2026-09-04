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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Таймурат решил, что он самый крутой, и ткнул пальцем в полицейского, но все пошло не плану

Таймурат решил, что он самый крутой, и ткнул пальцем в полицейского, но все пошло не плану

Юргазета Представьте себе тихий тёплый вечер в конце августа: улицы ещё полны жизни, люди неторопливо идут домой после работы, кто-то выгуливает питомца, молодые родители прогуливают детей в колясках, а на лавочках у подъездов соседи ведут неспешные беседы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

Приговор должен быть один и без всяких так изменений-" срок и после срока депортация без права на возвращение в Россию в течение всей жизни- а так же запрет на въезд в Россию его ближайших родственников до 4 колена включительно- но перед высылкой взятие у приговоренного биологических данных и занесение в компьютерную систему для сравнения при въезде его родственников на территорию РФ!

Профиль пользователя Nikita Kopitov
Nikita Kopitovизменено

там еще двое теймуратиков мешалось под ногами,группа лиц получается.Пока Теймурат сидит, может дело завести о групповом хулиганстве и лес сажать года на 4

Профиль пользователя Нина Зимина
Нина Зимина

Сколько можно терпеть этих тварей в нашей стране? Скоро на улицу будет страшно выходить. Гнать подонков из страны, а тех кто их сюда привез сажать с конфискацией, пусть подумают о своем  будущем Сволочи продажные.