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РИА Новый день

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В Челябинске в ближайшие часы может испортиться погода

Погода в Челябинске может испортится в ближайшие часы. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в эти минуты зона осадков местами с грозами активизируется в горной зоне региона и к областному может подойти через 2-3 часа.

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