Военное обозрение

3 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    В Сети появились ...
  • Игорь
    Наркозависимость налицо, лечению не подлежит - толька ампутация тупой головыПредставитель ГУР...
  • Михаил Новиков
    Т.е. другими словами с техникой нато будут заходить и натовские солдаты для управления этой техникойКомандующий ОС ВС...

Концепт БПЛА с электромагнитным оружием от Московского пограничного института ФСБ

Концепт БПЛА с электромагнитным оружием от Московского пограничного института ФСБ

БПЛА в сложенном положении, вид сбоку. 1 - боеприпас; 2 - головной обтекатель БПЛА; 3 - выдвижные оптические средства; 4 - сложенное крыло; 5 - лючок парашютной системы; 6 - стартовый двигатель; 7 - стабилизатор; 8 - фюзеляж; 9 - рули Для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и радиоэлектронными системами противника предлагается широкий … .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх