Концепт БПЛА с электромагнитным оружием от Московского пограничного института ФСБ

БПЛА в сложенном положении, вид сбоку. 1 - боеприпас; 2 - головной обтекатель БПЛА; 3 - выдвижные оптические средства; 4 - сложенное крыло; 5 - лючок парашютной системы; 6 - стартовый двигатель; 7 - стабилизатор; 8 - фюзеляж; 9 - рули Для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и радиоэлектронными системами противника предлагается широкий … .
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