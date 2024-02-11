Зернобобовые помогают снизить риски сердечных заболеваний

Самыми питательными природными продуктами, способствующими снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, являются зернобобовые (или зерновые бобовые культуры), к которым относят, например, горох, чечевицу, фасоль, сою, нут, арахис, пишет портал “Здоровое-питание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии