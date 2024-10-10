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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Греко о негативе из Швеции после перехода в КХЛ: «Было немного. Не понимаю этого! Это моя работа – я зарабатываю деньги, чтобы обеспечивать семью. К политике отношения не имею»

Хоккеист ранее выступал в чемпионате Швеции. – Сталкивались с негативом из Швеции после переезда в КХЛ? Дилан Сикьюра рассказывал, что его расстроила реакция болельщиков.

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