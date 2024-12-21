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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Германия выступает за возвращение России, Норвегия и Швеция не против, заявил генсек РФС: «Против порядка 30% стран – Дания, например»

– Месяц назад вы говорили, что 60-70 процентов стран выступают за возвращение России – ситуация как-то изменилась? – Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России.

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