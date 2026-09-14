Кильский университет: «Европе нужны сотни миллиардов на вооружение, чтобы только устоять на ногах»

Организация оборонной сферы в Евросоюзе крайне неэффективна. Об этом в ходе дискуссии в Киеве на форуме YES заявил директор Кильского института мировой политики (Германия) Мориц Шуларик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».