Кильский университет: «Европе нужны сотни миллиардов на вооружение, чтобы только устоять на ногах»

Организация оборонной сферы в Евросоюзе крайне неэффективна. Об этом в ходе дискуссии в Киеве на форуме YES заявил директор Кильского института мировой политики (Германия) Мориц Шуларик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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