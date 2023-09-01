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«Норильск» подписал контракты с Анисиным и Варнаковым по итогам просмотра

«По итогу просмотра основной контракт подписали нападающие: Михаил Варнаков, Михаил Анисин и Константин Хремкин, а также защитники Макар Ваулин и Сергей Яневский! Добро пожаловать в Норильск!» – говорится в телеграм-канале клуба.

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