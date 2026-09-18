Три «золотые» свадьбы и 200 гостей: ТНВ проведет 14-часовой телемарафон

В Татарстане в дни выборов в Госдуму 18–20 сентября проходят семейные акции и молодежные фестивали. ТНВ готовит 14-часовой прямой эфир с участием более 200 гостей, а у Центра семьи «Казан» выступят звезды татарской и российской эстрады.