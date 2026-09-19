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Царьград

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Кирилл Дмитриев предложил АдГ восстановить «Северный поток»

Кирилл Дмитриев предложил АдГ восстановить «Северный поток»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил сотрудничество с партией «Альтернатива для Германии» для восстановления газопровода «Северный поток», что может улучшить экономику земли Мекленбург — Передняя Померания и всей Германии.

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