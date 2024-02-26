Жители Марьиной рощи почтили память героя-режиссёра Алексея Очкина

В честь праздника День защитника Отечества на Миусском кладбище состоялось памятное мероприятие — торжественное возложение цветов к могиле героя Сталинградской и Курской битв, общественного деятеля культуры, режиссера и писателя — Алексея Очкина.
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