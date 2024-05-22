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Физика из Новосибирска приговорили к 14 годам строго режима за госизмену

Физика из Новосибирска приговорили к 14 годам строго режима за госизмену

Пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда сообщила, что суд признал виновным в государственной измене новосибирского физика Анатолия Маслова и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Чего этому козлу не хватало ? , Предал свою страну , своих родных и друзей . Таких жалеть не надо, давать по полной , пусть помрёт в тюрьме . Предатель хуже врага.
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