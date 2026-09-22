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Стало известно, когда в России наступит осеннее равноденствие

Стало известно, когда в России наступит осеннее равноденствие

Солнце встанет точно на востоке и зайдет на западе, а уже через три месяца световой день станет короче на пять часов Осеннее равноденствие наступит 23 сентября 2026 года в 03:05 по московскому времени — об этом напомнили в Московском планетарии.

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