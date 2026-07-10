Грэйс одержал неожиданную победу над Чжао Синьтунем на турнире Championship League 2026

Дэвид Грэйс и Зак Сурети выиграли 1 и 32 группы соответственно и прошли во второй этап турнира Championship League 2026 в Лестере, сообщает WST Дэвид Грэйс (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 2-й этап, группы А, В Трансляции, расписание - 1-й этап, группы 1, 32 Трансляции, расписание - 1-й этап, группы 7, 31 Дэвид Грэйс из Йоркшира продемонстрировал выдающееся мастерство, одержав победу над Чемпионом мира 2025 года Чжао Синьтуном с минимальным преимуществом в один фрейм.