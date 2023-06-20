Бесплатный лов кеты, симы и крабов в Приморье: назван полный список доступных мест

Жители Приморского края могут свободно и бесплатно ловить горбушу, кету, симу, краба камчатского, краба синего, краба колючего, краба волосатого четырехугольного, краба-стригуна, но только в определенных районах.
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