Міністр оборони України Олексій Резніков Те, що зараз відбувається на Запорізькій АЕС – провокація» За словами міністра оборони України, своїми діями навколо Запорізької АЕС та Енергодару Росія намагається досягти кількох цілей В інтерв'ю керівнику Української служби «Голосу Америки» Руслану Петричці міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що збройні сили України не завдають ударів поблизу […] Сообщение Олексій Резніков: «Те, що зараз відбувається на Запорізькій АЕС – провокація» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.