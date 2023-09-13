ВСУ ударили по Севастополю крылатыми ракетами

Украина атаковала Севастополь. «Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.