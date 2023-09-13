РИА Новый день

228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    А вот мне интересно: а что КПРФ вместе с Зюгановым сделала для народа?.... Ровным счетом НИЧЕГО!!!! Сплошное бла-бла-...«Мы все вместе пр...
  • Галина
    Совсем припухли что ли?... Может нам еще и спрашивать позволения на проведение у нас в России выборов?... И кто вы та...Москва выразила н...
  • Лидия Санникова
    Зюганов на народ обиделся. До сих пор прощения не попросил за развал и разворование огромной страны...«Мы все вместе пр...

ВСУ ударили по Севастополю крылатыми ракетами

ВСУ ударили по Севастополю крылатыми ракетами

Украина атаковала Севастополь. «Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх