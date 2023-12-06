Обалденный салат с моркови по-корейски и копченой курицы

Очень простой, но очччень вкусный салат! Все ингредиенты берем готовые, что позволяет сделать салат за считанные минуты, а это уже огромный плюс! Конечно, морковь по-корейски и майонез можно сделать и самому, но особой необходимости для этого, на мой взгляд, нет — ведь в продаже существует огромное ….
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