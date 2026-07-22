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Царьград

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Подоляка посоветовал украинцам не сильно радоваться отставке Сырского. В чём загвоздка для ВСУ?

Подоляка посоветовал украинцам не сильно радоваться отставке Сырского. В чём загвоздка для ВСУ?

Политический и военный блогер Михаил Подоляка посоветовал украинцам не сильно радоваться новости об отставке главкома ВСУ Александра Сырского и замене его на Михаила Драпатого.

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