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Анонс Sid Meier’s Civilization 7, DLC для Alan Wake 2 и The Talos Principle 2, геймплей Slitterhead…

Анонс Sid Meier’s Civilization 7, DLC для Alan Wake 2 и The Talos Principle 2, геймплей Slitterhead…

Джефф Кили провёл разочаровывающее игровое шоу Summer Game Fest, анонсированы Sid Meier’s Civilization VII и LEGO Horizon Adventures, Blumhouse Games представила альманах инди-игр самого разного пошиба, авторы Slitterhead показали геймплей, новой игрой создателя The Stanley Parable станет Wanderstop, в DLC для Alan Wake II дадут сыграть за 3-х новых героев, The Talos Principle 2 получит аддон, в Cult of the Lamb появится кооператив.

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