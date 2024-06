Анонс Sid Meier’s Civilization 7, DLC для Alan Wake 2 и The Talos Principle 2, геймплей Slitterhead…

Джефф Кили провёл разочаровывающее игровое шоу Summer Game Fest, анонсированы Sid Meier’s Civilization VII и LEGO Horizon Adventures, Blumhouse Games представила альманах инди-игр самого разного пошиба, авторы Slitterhead показали геймплей, новой игрой создателя The Stanley Parable станет Wanderstop, в DLC для Alan Wake II дадут сыграть за 3-х новых героев, The Talos Principle 2 получит аддон, в Cult of the Lamb появится кооператив.