Супругов Тимофеевых объявили в розыск. Атаковали аэродромы и уехали в Казахстан

МВД объявило в розыск жену возможного организатора атак на аэродромы ТимофееваАртем и Екатерина ТимофеевыЕкатерина Гато/VK МВД РФ объявило в розыск Екатерину Тимофееву, супругу одного из организаторов удара FPV-дронов по пяти российским аэродромам 1 июня.