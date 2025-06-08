Супругов Тимофеевых объявили в розыск. Атаковали аэродромы и уехали в Казахстан

МВД объявило в розыск жену возможного организатора атак на аэродромы ТимофееваАртем и Екатерина ТимофеевыЕкатерина Гато/VK МВД РФ объявило в розыск Екатерину Тимофееву, супругу одного из организаторов удара FPV-дронов по пяти российским аэродромам 1 июня.
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