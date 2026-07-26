Один человек погиб, 13 пострадали в Ростове-на-Дону в результате разгула стихии

Политика как она есть

Разгул стихии, обрушившийся на донскую столицу и область 25 июля, обернулся трагедией. Как сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин, в результате непогоды пострадали 13 человек, семеро из них госпитализированы.