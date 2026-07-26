Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 275 подписчиков

Один человек погиб, 13 пострадали в Ростове-на-Дону в результате разгула стихии

Один человек погиб, 13 пострадали в Ростове-на-Дону в результате разгула стихии

Разгул стихии, обрушившийся на донскую столицу и область 25 июля, обернулся трагедией. Как сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин, в результате непогоды пострадали 13 человек, семеро из них госпитализированы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии