Почему при взгляде на красивую женщину мужчины «пьянеют»

Женские страстиПолитикаПочему при взгляде на красивую женщину мужчины «пьянеют» Наверное, нельзя однозначно ответить на вопрос, какие именно женские лица вызывают у мужчин эффект опьянения.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений АнтоновБиология немало нас удивляет, доказывая статистически, что красивые женщины вовсе не самые глупые. (Жан Ростан)Виктор Василенкодействительно красивая женщина завораживает ....Слава Двоякини привораживаетДРДжошуа Рестонмне всегда говорили, что если не победительница конкурса красоты, не голливудская кинодива или фотомодель, то априори счастья в личной жизни не видать как своих ушей. Действительно, приятнее быть мужем знаменитости, чем самой обычной, среднестатистической.Комментировать
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