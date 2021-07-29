Женские страсти

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Почему при взгляде на красивую женщину мужчины «пьянеют»

Почему при взгляде на красивую женщину мужчины «пьянеют»

  Наверное, нельзя однозначно ответить на вопрос, какие именно женские лица вызывают у мужчин эффект опьянения.

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Евгений Антонов
Биология немало нас удивляет, доказывая статистически, что красивые женщины вовсе не самые глупые. (Жан Ростан)
Виктор Василенко
действительно красивая женщина завораживает ....
Слава Двоякин
и привораживает
Джошуа Рестон
мне всегда говорили, что если не победительница конкурса красоты, не голливудская кинодива или фотомодель, то априори счастья в личной жизни не видать как своих ушей. Действительно, приятнее быть мужем знаменитости, чем самой обычной, среднестатистической.

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