Беспилотник сбили ночью над Владимирской областью

О ликвидации сообщили в Министерстве обороны России.В ночь на четверг, 13 июня, киевский режим попытался совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа.
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