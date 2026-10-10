www.globallookpress.com/Bodo Marks/dpa Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что энергетическое взаимодействие с Москвой способно спасти немецкую промышленность и экономику.
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