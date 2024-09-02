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Снукерист.ру

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Нил Робертсон продолжает борьбу за титул Saudi Arabia Snooker Masters 2024

Нил Робертсон продолжает борьбу за титул Saudi Arabia Snooker Masters 2024

ул Робертсон победил Пола Дивилла, а Джек Лисовски выиграл решающий фрейм у Эндрю Паджетта в третьем раунде турнира Saudi Masters 2024 в Эр-Рияде, сообщает WST Все Новости и результаты Saudi Masters 2024 Saudi Masters 2024.

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