У автобусов 436 и 739к перенесли конечную остановку возле ТК «Садовод»

С 1 августа на остановке А3, которая находится напротив улицы Верхние Поля, будут останавливаться автобусы: 436 (до метро «Выхино»), 739к (до 6-го микрорайона Жулебина), с694 (до станции метро «Новокосино»), с744 (до станции метро «Люблино»), с768 (до МЦД Курьяново), с867 (до Каширского шоссе).
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