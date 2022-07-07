На Ставрополье сотрудники органов внутренних дел поделились секретом семейного счастья

В канун Дня семьи, любви и верности следователь ОМВД России по городу Пятигорску Павел Сариев и его супруга Гаяна - дознаватель отдела полиции города Лермонтова - поделились секретами семейного счастья.

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