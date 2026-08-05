В пригороде Владивостока пенсионер скончался через два часа после аварии

Cегодня днем в поселке Трудовое произошло смертельное ДТП с участием 79-летнего автомобилиста. Мужчина на Mitsubishi Pajero ехал по улице Клары Цеткин со стороны Ботанической в сторону Пшеницына, когда внезапно потерял управление, сообщает PRIMPRESS.
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