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В пригороде Владивостока пенсионер скончался через два часа после аварии

В пригороде Владивостока пенсионер скончался через два часа после аварии

Cегодня днем в поселке Трудовое произошло смертельное ДТП с участием 79-летнего автомобилиста. Мужчина на Mitsubishi Pajero ехал по улице Клары Цеткин со стороны Ботанической в сторону Пшеницына, когда внезапно потерял управление, сообщает PRIMPRESS.

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