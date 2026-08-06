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МИД: Россия предпочитает дипломатический путь урегулирования на Украине

МИД: Россия предпочитает дипломатический путь урегулирования на Украине

Россия считает предпочтительными политико-дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине, но сможет добиться поставленных целей при любых обстоятельствах, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

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Комментарии
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Александр Конкин
Это какой ублюдок это утверждает? Кому в нашем правительстве неймется воевать лет 50, а может и 150 если останется хоть кусочек страны 404?
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