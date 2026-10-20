В Петербурге и Ленобласти сотрудники полиции оформили 87 административных протоколов по статье 6.9.1 КоАП РФ по итогам четырёхдневного рейда «Уклонист», в ходе которого посетили 404 адреса и провели беседы с 418 гражданами, обязанными судом пройти диагностику или лечение от наркозависимости.