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AP: Трампу грозит политический ущерб при компромиссе с Ираном по Ормузскому проливу

AP: Трампу грозит политический ущерб при компромиссе с Ираном по Ормузскому проливу

Associated Press (AP) со ссылкой на американских экспертов сообщает, что Дональду Трампу, вероятно, придется пойти на компромисс с Ираном ради заключения соглашения, которое позволит вновь открыть для судоходства Ормузский пролив.

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