REUTERS/Amir Cohen Высказывания израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о якобы причастности России к работе ботов, ведущих антисемитскую кампанию, вызывают недоумение и разочарование.
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Европа и США с Израилем объявили антирусскую войну, это нормально. А антисемитскую компанию, даже надуманную нельзя. это другое