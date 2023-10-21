Пасынок Стаса Намина показал, как убивал брата и бабушку

В Сети появилось видео следственного эксперимента в доме, где произошло страшное убийство. Пасынок известного российского рок-музыканта Стаса Микояна Роман Микоян признался в двойном убийстве, совершенном в коттедже семьи артиста в Истринском районе Подмосковья.
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