Пасынок Стаса Намина показал, как убивал брата и бабушку

В Сети появилось видео следственного эксперимента в доме, где произошло страшное убийство. Пасынок известного российского рок-музыканта Стаса Микояна Роман Микоян признался в двойном убийстве, совершенном в коттедже семьи артиста в Истринском районе Подмосковья.