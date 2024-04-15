Жители Смоленска спасли выпавшую из окна кошку (фото)

На призыв неравнодушной жительницы Смоленска активно откликнулись пользователи соцсетей Граждане Смоленской области помогли собрать денежную сумму для проведения операции кошке, найденной с серьёзной травмой лапы при падении из окна.
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