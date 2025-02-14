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Трамп анонсировал встречу встречи России и США по Украине в Эмиратах

Трамп анонсировал встречу встречи России и США по Украине в Эмиратах

Дмитрий Песков прокомментировал заявление сдержанноВстречу официальных лиц России и США по Украине в Саудовской Аравии анонсировал на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

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