Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    За базар, нередко, приходится отвечать !!! Хотя умен, что еврей (он и есть взаправдашний еврей)...Оскорбление Маши ...
  • Семен Борисов
    Пора уже этот 125 ФЗ ст.16 от 26.09.1997 г забить в ж...у всем полицейским и чоповцам,может через это место дойдёт!"А что такого?": ...
  • лина любимцева
    Ага... Не дойдет...Там наверняка повыше кто сидит, при власти... осадит ретивых правдолюбов...  А нам конечно... КОЛЬ...В Мытищах снесли ...

Реформы по-американски

Реформы по-американски

В США обнародовали скандальную правду В США рассекретили телеграмму, направленную в Вашингтон по закрытому каналу связи с Госдепартаментом в 1994 году, в которой дипломатический работник Уэйн Мерри предупреждал своё руководство об опасности западных рыночных реформ в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх